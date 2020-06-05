На Украине задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.
"Во время патрулирования полицейские остановили молодых мужчин, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС с целью экстремального туризма. Нарушителями оказались двое жителей столицы", - говорится в сообщении полиции.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.