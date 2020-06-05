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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:14
https://ria.ru/20200605/1572534550.html
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,2 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,2 тысячи

17:14 05.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 229, до 9247, всего умерли 323 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9018 зарегистрированных случаях коронавируса, 315 из которых стали летальными.
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"Еще 229 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9247. Всего 5240 человек были вылечены, а 323 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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