В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,2 тысячи

"Еще 229 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9247. Всего 5240 человек были вылечены, а 323 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.