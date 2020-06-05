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2020-06-05T17:12
https://ria.ru/20200605/1572534458.html
Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу
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РИА Новости

Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу

17:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате". Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже, что станет предпосылкой для проведения встречи глав государств в Берлине.
"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
2 июня, 14:36
Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
30 апреля, 17:44
"Нормандский формат" на сегодняшний день себя исчерпал, считает эксперт
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
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