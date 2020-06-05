Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже, что станет предпосылкой для проведения встречи глав государств в Берлине.
"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.