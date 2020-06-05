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2020-06-05T17:05
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Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья за превышение полномочий
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РИА Новости

Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья за превышение полномочий

17:04 05.06.2020 (обновлено: 17:05 05.06.2020)
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Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков
Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков
ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае оштрафовал бывшего министра физической культуры и спорта Романа Маркова на 250 тысяч рублей по делу о превышении полномочий, сообщает Промышленный районный суд Ставрополя.
По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию максимальной цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки. Отмечалось, что инвентарь приобретался для "Ставропольского училища олимпийского резерва" в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы".
Впоследствии именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. Однако выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей, остальные деньги были похищены, отмечали в СК. Причиненный государству ущерб составил более 6 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
"Промышленным районным судом Ставрополя провозглашен приговор в отношении бывшего министра физической культуры и спорта. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий" и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности государственной службы сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайСтавропольПроисшествия
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