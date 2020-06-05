Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья за превышение полномочий

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию максимальной цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки. Отмечалось, что инвентарь приобретался для "Ставропольского училища олимпийского резерва" в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы".