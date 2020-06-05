Азаров предложил главврачу из Тольятти возглавить инфоцентр по COVID-19

Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе и при необходимости принять оперативные меры по дополнительной поддержке медучреждений.

"Вы сделали то, что сегодня делают многие врачи, когда обращаются к жителям своих городов, сельских районов, с тем, чтобы люди бережно, ответственно относились к своему здоровью... Предлагаю вам возглавить информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Самарской области, естественно, с сохранением должности главврача", - обратился Азаров к Ренцу.

Главврач принял предложение. Он также рассказал, что на сегодняшний день в COVID-госпитале в Тольятти лечатся 839 человек, всем поступающим пациентам медицинская помощь оказывается в полном объеме, медперсонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. При этом, как отметил главврач, каждый день в госпиталь продолжает поступать значительное количество пациентов с подозрением на коронавирус, в связи с чем готовятся к развертыванию дополнительно два корпуса больницы на 550 мест.