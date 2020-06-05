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2020-06-05T17:04
https://ria.ru/20200605/1572534078.html
Азаров предложил главврачу из Тольятти возглавить инфоцентр по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513110_0:50:2048:1202_1036x0_80_0_0_54f57f0cc62810d21f3b107540ce83d9.jpg
РИА Новости

Азаров предложил главврачу из Тольятти возглавить инфоцентр по COVID-19

17:04 05.06.2020
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© Фото : ГБУЗ СО Тольяттинская ГКБ №5Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц
Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц
© Фото : ГБУЗ СО Тольяттинская ГКБ №5
Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц. Архивное фото
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главврачу тольяттинской больницы №5, перепрофилированной под COVID-госпиталь, Николаю Ренцу возглавить информационный центр по ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Ранее Ренц в видеообращении, размещенном в YouTube-канале больницы, заявил, что жители Тольятти, по его мнению, проигнорировали призывы властей "не только к самоизоляции", но и к соблюдению дистанции и ношению масок. В сложившейся ситуации, отметил Ренц, в городе организуют дополнительные койки для больных коронавирусом, берут на работу в COVID-госпиталь медиков из других больниц региона.
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Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе и при необходимости принять оперативные меры по дополнительной поддержке медучреждений.
"Вы сделали то, что сегодня делают многие врачи, когда обращаются к жителям своих городов, сельских районов, с тем, чтобы люди бережно, ответственно относились к своему здоровью... Предлагаю вам возглавить информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Самарской области, естественно, с сохранением должности главврача", - обратился Азаров к Ренцу.
Главврач принял предложение. Он также рассказал, что на сегодняшний день в COVID-госпитале в Тольятти лечатся 839 человек, всем поступающим пациентам медицинская помощь оказывается в полном объеме, медперсонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. При этом, как отметил главврач, каждый день в госпиталь продолжает поступать значительное количество пациентов с подозрением на коронавирус, в связи с чем готовятся к развертыванию дополнительно два корпуса больницы на 550 мест.
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Ренц отметил, что его видеообращение к жителям Тольятти было неверно истолковано некоторыми блогерами и СМИ, заявив, что они дали "провокационную оценку" его выступлению.
В ходе оперштаба Азаров также поручил минздраву региона в ближайшее время открыть в Тольятти лабораторию для диагностики коронавируса.
В Самарской области подтверждено 2922 случая заболевания коронавирусом, из них более 400 – в Тольятти, 1282 человека выздоровели, 23 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьТольяттиОбщество
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