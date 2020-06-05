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2020-06-05T17:29
https://ria.ru/20200605/1572533517.html
Высший суд Греции провел слушания по апелляции на выдачу Винника Франции
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РИА Новости

Высший суд Греции провел слушания по апелляции на выдачу Винника Франции

16:56 05.06.2020 (обновлено: 17:29 05.06.2020)
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© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 5 июн – РИА Новости. Высший административный суд Греции – Государственный совет - в пятницу провел слушания по апелляции на решение минюста страны выдать россиянина Александра Винника во Францию, решение ожидается до конца июня.
Суд предоставил адвокатам Винника срок до 16 июня для предоставления дополнительных документов. После этого судьи обсудят дело и вынесут решение.
Суд рассматривал две апелляции – одну от Винника, вторую от имени его жены, двух детей и его самого.
"Они требуют отменить решение министерства юстиции о выдаче Винника", - сказала греческий адвокат россиянина Зои Константопулу журналистам перед началом заседания.
По ее словам, в апелляции содержится требование вернуть Винника в Грецию и выдать в Россию. Константопулу сообщила, что суд выдал защите не все документы по делу, а лишь часть, однако адвокаты провели свое расследование и собрали много документов, которые показывают серьезные проблемы в суде и министерстве юстиции.
На вопрос, почему суд не предоставил копии документов по делу, Константопулу сказала: "Потому что этот суд проводится не в условиях настоящего судебного процесса, а по причинам политического преследования".
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
20 декабря 2019, 15:46
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Слушания

В ходе слушаний Госсовет отклонил ходатайство защиты с просьбой отложить слушания в связи с рядом обстоятельств. В частности, погиб российский адвокат Тимофей Мусатов, возглавлявший защиту россиянина. Помимо этого, из-за пандемии коронавируса и карантинных мер адвокат не смогла посетить Винника, находящегося в тюрьме во Франции, и его семью в России.
Адвокат также требовала отвода нескольких судей, которые участвовали в предыдущих слушаниях по делу Винника и принимали решения о его выдаче.
Все ходатайства были отклонены. Председатель суда Афанасиос Рантос заявил, что нет причин откладывать слушания и менять состав судей.
Адвокат заявила, что суд руководствуется соображениями "мелкополитической целесообразности", а то, как идёт процесс в отношении этого человека, подрывает доверие к правосудию.
Константопулу также подчеркнула, что ранее Госсовет принимал политическое решение, одобряя выдачу Винника, а несколько участвующих в процессе судей связаны с бывшим председателем Госсовета Катериной Сакелларопулу, ставшей президентом Греции. Кроме того, адвокат заявила также, что Винник находится во французской тюрьме в условиях, когда есть угроза жизни.
"В условиях пандемии трудно было связываться с подзащитным. Последний раз я беседовала с ним в середине февраля. Из-за закрытия границ я не могла встретиться с ним. Мы хотим расследования и защиты интересов и прав Винника и его детей и супруги", - сказала адвокат.
Что касается сути апелляции, то адвокат заявила, что минюст Греции издал решение об экстрадиции Винника во Францию еще до того, как было получено решение Госсовета Греции, что свидетельствует о заранее принятом неправосудном решении.
"Его забрали из больницы и отправили в аэропорт без уведомления адвоката. Несколько часов они сидел в самолёте, не зная, куда полетит. Ему не давали воду, хотя он долго держал голодовку и ему требовалось пить. Министр юстиции лично заявлял мне, что не знает, где Винник, хотя в это время тот был в пути", - рассказала Константопулу.
Она напомнила также, что Винник был арестован на глазах его малолетних детей на пляже, когда приехал как турист с семьей в Грецию в отпуск.
"Дети не видели отца три года", - сказала адвокат.
Защитница отметила, что имеется два действующих решения судов о выдаче Винника в Россию, но, несмотря на это, минюст решил экстрадировать его в три страны – во Францию, затем, вернуть в Грецию, затем выдать в США и после этого, опять через Грецию, выдать в Россию.
"Решение министра юстиции является, без сомнения, смертным приговором. И это человек, жизни которого угрожали", - сказала Константопулу.
"Он не преследовался греческими властями. Во Франции до сих пор нет обвинений, это система желает лишь исчезновения этого человека", - сказала она.
"Мы выдвигаем апелляцию об отмене решения минюста и принятии нового решения", - пояснила Константопулу.
По ее словам, власти Греции стремились выдать Винника любым образом до 25 января 2020 года, когда истекал 30-месячный срок содержания под стражей, предусмотренный процессуальным кодексом. При этом конституция Греции запрещает держать человека в заключении без решения суда более 18 месяцев.
Адвокат заявила, что есть несколько причин для отмены решения греческого минюста. Первая - отсутствие обоснований выдачи и то, что решение министерства недействительно и не принимает во внимание, что Винник никогда не был во Франции или США. Помимо этого, посольство США оказывало постоянно давление на суд, у адвокатов есть подтверждающие документы, и никто не опровергал этого, заявила Константопулу.
В-третьих, есть угроза жизни Винника, и об этом говорили греческие официальные лица.
Адвокат также указала, что уголовный кодекс Греции, вступивший в силу с 1 июля 2019 года, требует, чтобы в деле были пострадавшие, но до 1 января 2020 года не было ни одной жалобы против Винника и ни одного пострадавшего.
Она отметила, что у платформы обмена криптовалют, которую Винник обслуживал как технический специалист, было 700 тысяч человек. США и Франция обвиняют Винника в том, что некоторые из 700 тысяч человек занимались незаконной деятельностью, но он технический специалист и не должен был изучать, вел ли кто-либо какую-либо незаконную деятельность, сказала адвокат.
Председатель суда не дал Константопулу закончить выступление.
Он предоставил до 12 июня срок подачи дополнительных документов, однако Константопулу сообщила, что 11 июня должна присутствовать на слушаниях по делу Винника во Франции, и вряд ли успеет вернуться до 15 июня, судья согласился продлить срок до 16 июня.

Дело Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винника 23 января 2020 года в обстановке секретности был экстрадирован из Греции во Францию. Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении еще до того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США. Во Франции власти устроили ночной допрос Винника, запретили связываться с адвокатом. Французский адвокат назвала процесс инквизицией.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияВ мире
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