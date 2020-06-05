В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 109 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 3074, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2965.
"По состоянию на 5 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3074. Новых подтвержденных случаев – 109", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 897 человек выздоровели, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.