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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:57
https://ria.ru/20200605/1572533500.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:57 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 109 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 3074, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2965.
"По состоянию на 5 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3074. Новых подтвержденных случаев – 109", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 897 человек выздоровели, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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