Госэкспертиза одобрила проект строительства южного обхода Арзамаса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Проект строительства автомобильной дороги "Южный обход города Арзамаса в Нижегородской области" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", приоритетные задачи которого - возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.
Глава региона отметил важность строительства новой автодороги для города и области.
"Строительство южного обхода позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Арзамаса, что в свою очередь приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города. Снижение трафика в Арзамасе должно положительно повлиять на экологическую обстановку, сделать город удобнее для жителей и туристов", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Губернатор сообщил, что стоимость работ оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Финансировать строительство южного обхода Арзамаса планируется из федерального (82,84%) и регионального (17,16%) бюджетов. Начало строительства запланировано на конец 2020 года, предполагаемый срок окончания работ – 2023 год. Протяженность автомобильной дороги составит 10,6 километра.