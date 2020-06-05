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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-06-05T16:55
https://ria.ru/20200605/1572533471.html
Госэкспертиза одобрила проект строительства южного обхода Арзамаса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Госэкспертиза одобрила проект строительства южного обхода Арзамаса

16:55 05.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Проект строительства автомобильной дороги "Южный обход города Арзамаса в Нижегородской области" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", приоритетные задачи которого - возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Глава региона отметил важность строительства новой автодороги для города и области.
"Строительство южного обхода позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Арзамаса, что в свою очередь приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города. Снижение трафика в Арзамасе должно положительно повлиять на экологическую обстановку, сделать город удобнее для жителей и туристов", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Губернатор сообщил, что стоимость работ оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Финансировать строительство южного обхода Арзамаса планируется из федерального (82,84%) и регионального (17,16%) бюджетов. Начало строительства запланировано на конец 2020 года, предполагаемый срок окончания работ – 2023 год. Протяженность автомобильной дороги составит 10,6 километра.
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Нижегородская областьГлавгосэкспертиза РоссииГлеб НикитинАрзамасНижегородская областьЭкономика
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