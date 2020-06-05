Госэкспертиза одобрила проект строительства южного обхода Арзамаса

"Строительство южного обхода позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Арзамаса, что в свою очередь приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города. Снижение трафика в Арзамасе должно положительно повлиять на экологическую обстановку, сделать город удобнее для жителей и туристов", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.