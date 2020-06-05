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2020-06-05T22:46
https://ria.ru/20200605/1572533276.html
Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается, показал опрос
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РИА Новости

Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается, показал опрос

16:53 05.06.2020 (обновлено: 22:46 05.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у здания Верховной рады Украины в Киеве
Участники акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 50% жителей Украины считают, что страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
По данным опроса, 46,1% респондентов отметили, что Украина разваливается, 40,8% высказали мнение, что "сшивается как страна и идет путем объединения".
Еще 46% опрошенных граждан считают, что "Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой", 47,3% — за то, что "Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну".
Опрос проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом телефонного интервью во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошено 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.
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Популярные комментарии
Пусть Украина разваливается. Нельзя препятствовать нормальному движению Украины к апокалипсису.
5 июня, 17:08
iil.1964
6820222
Всё как хотели: безвиз для рабов, б/у кружевные трусики, зарплаты с пенсиями как в Европе (те же цифры, только в гривнах), ну и главное на последок - независимость (теперь в укропии всё решается независимо от вас). Супер выбор!
5 июня, 20:22
Дмитрий Редьков
1141002
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