Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается, показал опрос

По данным опроса, 46,1% респондентов отметили, что Украина разваливается, 40,8% высказали мнение, что "сшивается как страна и идет путем объединения".

Еще 46% опрошенных граждан считают, что "Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой", 47,3% — за то, что "Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну".