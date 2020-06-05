Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается, показал опрос

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 50% жителей Украины считают, что страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
По данным опроса, 46,1% респондентов отметили, что Украина разваливается, 40,8% высказали мнение, что "сшивается как страна и идет путем объединения".
Еще 46% опрошенных граждан считают, что "Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой", 47,3% — за то, что "Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну".