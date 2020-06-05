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В Сеуле надеются на визит Путина в этом году
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РИА Новости

В Сеуле надеются на визит Путина в этом году

16:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкСеул
Сеул
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Сеул. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сеул надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею состоится в этом году, стороны ведут тесные консультации по его организации, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
"Наше правительство надеется, что визит президента Владимира Путина в Республику Корея состоится в течение этого года, и наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита", - сказал он, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом будет преодолена и взаимные обмены между лидерами двух стран продолжатся.
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Посол напомнил, что в 2020 году Россия и Южная Корея отмечают 30-летие дипломатических отношений.
"Учитывая значимость этого юбилейного года для обеих стран, мы ожидаем, что визит президента Владимира Путина в нашу страну придаст импульс для повышения корейско-российских отношений на более высокий уровень", - добавил Ли Сок Пэ.
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Ли Сок ПэВладимир ПутинЮжная КореяСеулВ мире
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