В Сеуле надеются на визит Путина в этом году

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сеул надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею состоится в этом году, стороны ведут тесные консультации по его организации, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
"Наше правительство надеется, что визит президента Владимира Путина в Республику Корея состоится в течение этого года, и наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита", - сказал он, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом будет преодолена и взаимные обмены между лидерами двух стран продолжатся.
Посол напомнил, что в 2020 году Россия и Южная Корея отмечают 30-летие дипломатических отношений.
"Учитывая значимость этого юбилейного года для обеих стран, мы ожидаем, что визит президента Владимира Путина в нашу страну придаст импульс для повышения корейско-российских отношений на более высокий уровень", - добавил Ли Сок Пэ.