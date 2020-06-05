В Сеуле надеются на визит Путина в этом году

"Наше правительство надеется, что визит президента Владимира Путина в Республику Корея состоится в течение этого года, и наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита", - сказал он, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом будет преодолена и взаимные обмены между лидерами двух стран продолжатся.