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Религия и мировоззрение
2020-06-05T17:18
https://ria.ru/20200605/1572532313.html
Российские буддисты отмечают день рождения Будды
https://cdn21.img.ria.ru/images/155646/12/1556461259_0:195:2994:1880_1036x0_80_0_0_067136cb8cf3d6f3950e9eb94e7fa1ad.jpg
РИА Новости

Российские буддисты отмечают день рождения Будды

16:43 05.06.2020 (обновлено: 17:18 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфПозолоченная статуя Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
Позолоченная статуя Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Весак или Сага Дава - день рождения, а также достижения просветления и паринирваны Будды Шакьямуни отмечают российские буддисты в пятницу.
"В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тысячи лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни", - сказано на сайте Иволгинского дацана (Бурятия). Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.
Празднуется Весак (тибетцы называют Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал) в 15-й день Благого месяца по лунному календарю. В 2020 году он приходится на 5 июня. В этом году в Индии и других буддийских странах Весак отмечают на месяц раньше, чем в России - 7 мая. С 2000 года этот день ежегодно отмечает и ООН: в знак признания вклада, который буддизм - одна из старейших религий в мире - внес в духовное развитие человечества.
Во время Благого месяца, который начался 23 мая, верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, кору (ритуальный обход вокруг святыни), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например раздают милостыню и пищу нуждающимся. Также в этот месяц принято поститься, воздерживаться от употребления мяса и алкоголя. Считается, что любая духовная практика или благое действие приносит духовную заслугу, сила которой в тысячи раз больше, чем в другие месяцы года.
"С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершенные в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз", - говорится в сообщении на официальной странице Иволгинского дацана в Facebook.
В этом году из-за эпидемии праздничные ритуалы ограничены. В Буддийской традиционной Сангхе России попросили верующих во время "Благого месяца" молиться дома. Также верующие не смогут совершить традиционное поклонение XII Пандито хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову, тело которого хранится в Иволгинском дацане как святыня. Доступ к нему открывается лишь несколько раз в год, во время больших религиозных праздников.
По словам руководителя службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Аллы Намсараевой, Иволгинский район сейчас находится в очаге коронавируса, поэтому были ужесточены правила посещения.
"В храме люди должны быть в перчатках и маске, соблюдать социальную дистанцию, в том числе сидя во время молитвы. На входе есть аппараты с антисептиком – руки людей обрабатываются. Также несколько раз в день обрабатываются все поверхности в храме. Но полностью запретить людям посещать дацан мы не можем", - подытожила Намсараева.
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеООНИндияИволгинский районОбщество
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