В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не соответствует всем критериям для перехода на второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, на котором сняли запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки по двое и занятия спортом на улице.
"Пока у нас показатели, которые позволяют выйти на второй этап, полностью не достигнуты, в том числе по индексу распространенности", - сказала Матвеева в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.