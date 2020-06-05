В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, на котором сняли запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки по двое и занятия спортом на улице.