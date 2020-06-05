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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:23
https://ria.ru/20200605/1572530906.html
В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

16:23 05.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не соответствует всем критериям для перехода на второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, на котором сняли запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки по двое и занятия спортом на улице.
"Пока у нас показатели, которые позволяют выйти на второй этап, полностью не достигнуты, в том числе по индексу распространенности", - сказала Матвеева в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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