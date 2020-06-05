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Союзное государство
2020-06-05T16:22
https://ria.ru/20200605/1572530860.html
Рапота: Москва и Минск пока не заявили о желании вместе создавать вакцину
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РИА Новости

Рапота: Москва и Минск пока не заявили о желании вместе создавать вакцину

16:22 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия пока не выражали готовность вести совместную работу над вакциной против коронавируса, заявил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Саму идею никто не отвергает, но нужно, чтобы ученые об этом сказали – российские и белорусские. Желательно, чтобы они вместе сказали о готовности в сотрудничестве создавать вакцину. Пока я такой информации не имею", - сказал Рапота по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции.
"Я знаю, что в Российской Федерации ведется работа по вакцине. В Белоруссии также наверняка какие-то научно-исследовательские работы идут в этом ключе. Мы предлагали еще раз посмотреть на продукт нашей программы по лактоферрину, который является мощным иммуномодулятором. Понятно, что это не лекарство и вакцину из него не сделаешь, но как иммуномодулятор может быть использован", - добавил Рапота.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссия
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