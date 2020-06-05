Рапота: Москва и Минск пока не заявили о желании вместе создавать вакцину

"Саму идею никто не отвергает, но нужно, чтобы ученые об этом сказали – российские и белорусские. Желательно, чтобы они вместе сказали о готовности в сотрудничестве создавать вакцину. Пока я такой информации не имею", - сказал Рапота по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции.