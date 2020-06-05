В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Восемь детей есть среди 90 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 2759, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2260.
"Оперативная ситуация на 5 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2759. Новых выявленных - 90. Пациенты-дети: 12 лет; 16 лет; 13 лет; девять лет; 17 лет; 10 лет; один год; четыре года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 43 новых случая коронавируса зарегистрировали в Пензе, девять - в Пензенском, восемь - в Нижнеломовском, по четыре - в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском, три - в Сердобском, по два - в Камешкирском, Кузнецком, Неверкинском, Белинском и Каменском, по одному - в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.