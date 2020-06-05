В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 5 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2759. Новых выявленных - 90. Пациенты-дети: 12 лет; 16 лет; 13 лет; девять лет; 17 лет; 10 лет; один год; четыре года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.