Путин пообещал помочь фонду защиты животных "Дино" с дорогой

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с отсутствием асфальтированной дороги к приюту для бездомных животных "Дино" в Волгоградской области, об этом он сообщил в ходе видеовстречи с зоозащитниками в пятницу.
В ходе встречи волонтеры из Волгоградской области рассказали главе государства о том, что находятся за городом на территории бывшей воинской части, которая была реорганизована, однако асфальтированная дорога к приюту, где содержатся бездомные животные и находится инклюзивный конный театр, отсутствует.
"Что касается дороги - то мы дорогу вам сделаем, построим… Найдем источники финансирования и дорогу сделаем к вашему приюту", - сказал Путин.