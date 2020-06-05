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2020-06-05T16:14
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Путин пообещал помочь фонду защиты животных "Дино" с дорогой
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РИА Новости

Путин пообещал помочь фонду защиты животных "Дино" с дорогой

16:13 05.06.2020 (обновлено: 16:14 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с отсутствием асфальтированной дороги к приюту для бездомных животных "Дино" в Волгоградской области, об этом он сообщил в ходе видеовстречи с зоозащитниками в пятницу.
В ходе встречи волонтеры из Волгоградской области рассказали главе государства о том, что находятся за городом на территории бывшей воинской части, которая была реорганизована, однако асфальтированная дорога к приюту, где содержатся бездомные животные и находится инклюзивный конный театр, отсутствует.
"Что касается дороги - то мы дорогу вам сделаем, построим… Найдем источники финансирования и дорогу сделаем к вашему приюту", - сказал Путин.
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