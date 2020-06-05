Путин пообещал помочь фонду защиты животных "Дино" с дорогой

В ходе встречи волонтеры из Волгоградской области рассказали главе государства о том, что находятся за городом на территории бывшей воинской части, которая была реорганизована, однако асфальтированная дорога к приюту, где содержатся бездомные животные и находится инклюзивный конный театр, отсутствует.