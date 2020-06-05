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2020-06-05T16:01
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Вершинин обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии

15:52 05.06.2020 (обновлено: 16:01 05.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Греции в России Екатерини Нассикой ситуацию в Ливии, в ходе разговора подтверждена безальтернативность политического урегулирования в этой стране под эгидой ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Телефонный разговор Вершинина и Нассики состоялся 5 июня по инициативе греческой стороны. Основное внимание было уделено находящимся на рассмотрении Совета Безопасности ООН вопросам урегулирования конфликтов в регионе Средиземноморья, отметили в МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями по ситуации в Ливии была подтверждена безальтернативность политического урегулирования в этой стране под эгидой ООН, полезный вклад в которое могли бы внести заинтересованные государства и их региональные объединения, включая ЛАГ и Афросоюз. Обсуждены задачи согласования предпринимаемых международных усилий в поддержку решений состоявшейся в Берлине 19 января с.г. Международной конференции по Ливии с ливийскими сторонами. В этой связи отмечена необходимость скорейшего решения вопроса о назначении нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии для активизации посреднических усилий", - говорится в сообщении МИД РФ.
Были также обсуждены вопросы активизации усилий международного сообщества с целью скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой ООН для достижения всеобъемлющего мирного соглашения на основе общепризнанной международно-правовой базы, добавили в министерстве.
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Сергей ВершининВойна в СирииЛивияГрецияООНВ мире
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