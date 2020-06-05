Вершинин обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии

"В ходе обмена мнениями по ситуации в Ливии была подтверждена безальтернативность политического урегулирования в этой стране под эгидой ООН, полезный вклад в которое могли бы внести заинтересованные государства и их региональные объединения, включая ЛАГ и Афросоюз. Обсуждены задачи согласования предпринимаемых международных усилий в поддержку решений состоявшейся в Берлине 19 января с.г. Международной конференции по Ливии с ливийскими сторонами. В этой связи отмечена необходимость скорейшего решения вопроса о назначении нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии для активизации посреднических усилий", - говорится в сообщении МИД РФ.