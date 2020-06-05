Путин назвал проблемы экологии в числе самых чувствительных для общества

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в ряду наиболее чувствительных для общества, именно поэтому среди предложений по поправкам в Конституцию РФ было так много соответствующих предложений.
"Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем", - сказал Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.
По его словам, неслучайным является тот факт, что в числе инициатив граждан по поправкам в конституцию было так много предложений по усилению требований к сохранению природы и окружающей среды, ответственности за гуманное отношение к животным, экологическому воспитанию.
"Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями. Мы обязаны и будем сберегать все это для них - будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов и растительного, и животного мира нашей страны, России", - подчеркнул глава государства.
Он также поздравил участников встречи с Днем эколога и пообещал, что их деятельность будет получать постоянную поддержку со стороны органов власти и представителей бизнеса.