Путин назвал проблемы экологии в числе самых чувствительных для общества

"Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями. Мы обязаны и будем сберегать все это для них - будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов и растительного, и животного мира нашей страны, России", - подчеркнул глава государства.