Министр финансов Финляндии попросила об отставке

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - РИА Новости. Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни подала прошение об отставке на фоне скандала об оплате личных тренингов за счет бюджета, заявила сама Кулмуни в пятницу на пресс-конференции.
В среду финские СМИ опубликовали информацию, что Кулмуни, назначенная министром в декабре 2019 года, оплачивала из бюджета тренинги ораторского мастерства, которые обошлись налогоплательщикам в 50 тысяч евро.
"Я должна взять на себя политическую ответственность по этому вопросу, хотя я не знала обо всех закупках, связанных с этим, и я не заказывала и не закупала их", - сказала она.
Кулмуни сообщила, что вернет потраченные бюджетом деньги в государственную казну из собственных средств.
Глава правительства Финляндии Санна Марин поддержала решение Кулмуни.
"Я поддерживаю Катри Кулмуни в ее решении, что, безусловно, было сложно. Я ценю ее как личность и благодарю за сотрудничество. Взаимоотношения с Центром (политическая партия - ред.) будут продолжены в правительстве", - отметила Марин, цитата приводится в пресс-релизе правительства.
Катри Кулмуни возглавляет партию Центристов Финляндии. Ей 32 года, последние три года она занимала руководящие должности в партии Центристов, назначена главой партии 7 сентября 2019 года. Изучала международные отношения в университете Лапландии, проходила обучение в России, в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Помимо русского, владеет английским, шведским и французским языками.