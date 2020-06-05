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2020-06-05T15:44
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Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook
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РИА Новости

Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook

15:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Маркировка государственных СМИ на Facebook - это нарушение свободы распространения информации и политическая цензура, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Сообщалось, что американская компания Facebook начинает с 4 июня маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
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"Уже не первый раз замечено, что такие крупные корпорации, как Facebook, Twitter или Википедия, занимаются цензурой, просто откровенной цензурой. Причем вот что интересно. У нас в России цензура запрещена конституцией. В Соединенных Штатах цензура запрещена конституцией. Но мы находимся в ситуации, когда на нашей территории американские крупнейшие корпорации занимаются откровенной цензурой", - подчеркнул Соловьев.
Маркировка государственных СМИ, как напомнил Соловьев, является далеко не первым случаем ограничения свободы распространения информации со стороны американских компаний и властей. В частности, он напомнил о предложении ввести так называемые "черные" и "белые" списки СМИ.
"Подобные действия можно назвать нарушением свободы распространения информации. Хотя, конечно, они будут говорить, что это частные корпорации, что они сами решают, какие меры принимать к получаемой и распространяемой информации. Но откровенно видно, что это политическая цензура, и иначе это оценить нельзя", - отметил собеседник.
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