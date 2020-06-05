Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Маркировка государственных СМИ на Facebook - это нарушение свободы распространения информации и политическая цензура, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Сообщалось, что американская компания Facebook начинает с 4 июня маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
"Уже не первый раз замечено, что такие крупные корпорации, как Facebook, Twitter или Википедия, занимаются цензурой, просто откровенной цензурой. Причем вот что интересно. У нас в России цензура запрещена конституцией. В Соединенных Штатах цензура запрещена конституцией. Но мы находимся в ситуации, когда на нашей территории американские крупнейшие корпорации занимаются откровенной цензурой", - подчеркнул Соловьев.
Маркировка государственных СМИ, как напомнил Соловьев, является далеко не первым случаем ограничения свободы распространения информации со стороны американских компаний и властей. В частности, он напомнил о предложении ввести так называемые "черные" и "белые" списки СМИ.
"Подобные действия можно назвать нарушением свободы распространения информации. Хотя, конечно, они будут говорить, что это частные корпорации, что они сами решают, какие меры принимать к получаемой и распространяемой информации. Но откровенно видно, что это политическая цензура, и иначе это оценить нельзя", - отметил собеседник.