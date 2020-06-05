Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook

Маркировка государственных СМИ, как напомнил Соловьев, является далеко не первым случаем ограничения свободы распространения информации со стороны американских компаний и властей. В частности, он напомнил о предложении ввести так называемые "черные" и "белые" списки СМИ.

"Подобные действия можно назвать нарушением свободы распространения информации. Хотя, конечно, они будут говорить, что это частные корпорации, что они сами решают, какие меры принимать к получаемой и распространяемой информации. Но откровенно видно, что это политическая цензура, и иначе это оценить нельзя", - отметил собеседник.