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Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
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РИА Новости

Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии

15:32 05.06.2020 (обновлено: 16:23 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение Чехии выслать двух сотрудников российского посольства в Праге может быть направлено на срыв намечающегося визита президента Чехии Милоша Земана на парад Победы в Москве, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Думаю, это сделано для того, чтобы сорвать поездку Земана на парад Победы в Москве, чтобы она не состоялась. Сам скандал с якобы бывшей провозкой яда закончился месяц назад, и вдруг, как только Земан заявил, что обязательно поедет на парад, последовали такие решения и заявления", - сказал Джабаров.
Он назвал решение Чехии о высылке "абсолютно глупой и недружественной акцией".
"У неё явно второй, политический подтекст", - убеждён Джабаров.
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииВладимир ДжабаровПарад ПобедыМилош ЗеманСовет Федерации РФМоскваЧехияВ мире
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