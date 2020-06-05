Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение Чехии выслать двух сотрудников российского посольства в Праге может быть направлено на срыв намечающегося визита президента Чехии Милоша Земана на парад Победы в Москве, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Думаю, это сделано для того, чтобы сорвать поездку Земана на парад Победы в Москве, чтобы она не состоялась. Сам скандал с якобы бывшей провозкой яда закончился месяц назад, и вдруг, как только Земан заявил, что обязательно поедет на парад, последовали такие решения и заявления", - сказал Джабаров.
Он назвал решение Чехии о высылке "абсолютно глупой и недружественной акцией".
"У неё явно второй, политический подтекст", - убеждён Джабаров.