Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T16:23
https://ria.ru/20200605/1572526509.html
Посольство в Чехии прокомментировало высылку двух сотрудников
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565139453_428:427:3310:2048_1036x0_80_0_0_f91cb8d30b358104f01c89bb572284f2.jpg
РИА Новости

Посольство в Чехии прокомментировало высылку двух сотрудников

15:31 05.06.2020 (обновлено: 16:23 05.06.2020)
1155
© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Посольство России в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Праге в своем комментарии в пятницу назвало высылку из страны двоих его дипломатов "сфабрикованной провокацией".
Ранее в пятницу премьер Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, один из которых, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу одним из дипломатов РФ яде рицин.
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
17 мая, 18:22
Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ
"Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - говорится в комментарии российского диппредставительства.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ России будет зеркальным.
1851320
Обсудить 0
Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииАндрей БабишРоссияЧехияПолитика
Рекомендуем
Посольство России в Чехии
В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Владимир Джабаров
Россия ответит зеркально на высылку Чехией сотрудников посольства
Вид на Прагу
Россотрудничество направит в Прагу сотрудника вместо высылаемого
Сенатор Владимир Джабаров
В СФ прокомментировали высылку сотрудников посольства России из Чехии
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал видео Трампа о протестах
Джеймс Гилмор
Крымские татары оценили высказывание постпреда США при ОБСЕ о пытках
Страница социальной сети Фейсбук
Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Андрей Кончаков
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния