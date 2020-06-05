Работу в сфере экологии нельзя наладить без контроля, заявил Путин

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наладить работу в сфере экологии не удастся без общественного контроля, регионы должны плотнее работать с общественными организациями, уверен президент РФ Наладить работу в сфере экологии не удастся без общественного контроля, регионы должны плотнее работать с общественными организациями, уверен президент РФ Владимир Путин

Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. Одна из участниц дискуссии, глава благотворительного фонда "География добра" Оксана Одегова рассказала о проекте своей организации - они информируют о раздельном сборе отходов, а вырученные от переработки вторсырья средства направляют на лечение детей - подопечных фонда.

"Мы вас должны благодарить за то, что вы делаете. Потому что одно дело, когда это делают государственные органы, - это их обязанность, а другое дело, когда этим занимаются благотворительные организации, такие как ваша. Это дорогого стоит, и без этого не обойтись, если мы хотим наладить эффективную работу", - заявил Путин.

Он уточнил, что эта деятельность "касается практически каждого населенного пункта, каждого дома, каждого подъезда, каждого двора".

"Без такого общественного контроля эффективную работу не удастся наладить. Поэтому я хочу и вас поблагодарить, и всех ваших коллег, которые занимаются подобной деятельностью по всей стране. Таких организаций у нас достаточно много сегодня, слава богу, надеюсь, что их будет еще больше. И коллег в муниципалитетах, в региональных органах власти призываю работать как можно плотнее с такими организациями, как ваша", - подчеркнул президент.