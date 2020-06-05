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Работу в сфере экологии нельзя наладить без контроля, заявил Путин
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РИА Новости

Работу в сфере экологии нельзя наладить без контроля, заявил Путин

15:30 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наладить работу в сфере экологии не удастся без общественного контроля, регионы должны плотнее работать с общественными организациями, уверен президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. Одна из участниц дискуссии, глава благотворительного фонда "География добра" Оксана Одегова рассказала о проекте своей организации - они информируют о раздельном сборе отходов, а вырученные от переработки вторсырья средства направляют на лечение детей - подопечных фонда.
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"Мы вас должны благодарить за то, что вы делаете. Потому что одно дело, когда это делают государственные органы, - это их обязанность, а другое дело, когда этим занимаются благотворительные организации, такие как ваша. Это дорогого стоит, и без этого не обойтись, если мы хотим наладить эффективную работу", - заявил Путин.
Он уточнил, что эта деятельность "касается практически каждого населенного пункта, каждого дома, каждого подъезда, каждого двора".
"Без такого общественного контроля эффективную работу не удастся наладить. Поэтому я хочу и вас поблагодарить, и всех ваших коллег, которые занимаются подобной деятельностью по всей стране. Таких организаций у нас достаточно много сегодня, слава богу, надеюсь, что их будет еще больше. И коллег в муниципалитетах, в региональных органах власти призываю работать как можно плотнее с такими организациями, как ваша", - подчеркнул президент.
Он отметил, что каждый ответственный работник на своем месте заинтересован в результатах своей работы. "А для того, чтобы результат был достигнут, нужно работать с такими людьми, как вы", - добавил он, обращаясь к экозащитникам.
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