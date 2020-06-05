В Нидерландах умерли более шести тысяч больных COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 47,1 тысячи, скончались более 6 тысяч человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 47 152 человек, за последние сутки было выявлено 210 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6 005, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.