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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:27
https://ria.ru/20200605/1572526053.html
В Нидерландах умерли более шести тысяч больных COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

В Нидерландах умерли более шести тысяч больных COVID-19

15:26 05.06.2020 (обновлено: 15:27 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 47,1 тысячи, скончались более 6 тысяч человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 47 152 человек, за последние сутки было выявлено 210 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6 005, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНидерландыВ мире
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