В Нидерландах умерли более шести тысяч больных COVID-19

За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 47 152 человек, за последние сутки было выявлено 210 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6 005, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек.