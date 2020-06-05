Комитет СФ обсудит ЧП в Норильске с участием профильных ведомств

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию на заседании 16 июня намерен обсудить ЧП с разливом топлива в Норильске с участием профильных ведомств, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета Алексей Майоров.
"На ближайшем заседании комитета 16 июня мы планируем обсудить чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске", - сказал парламентарий.
Он отметил, что эта ситуация требует особого внимания, поскольку нанесен значительный ущерб экологии.
"К участию в нашем заседании мы пригласим представителей профильных ведомств", - сказал законодатель.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.