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2020-06-05T15:27
https://ria.ru/20200605/1572526010.html
Комитет СФ обсудит ЧП в Норильске с участием профильных ведомств
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РИА Новости

Комитет СФ обсудит ЧП в Норильске с участием профильных ведомств

15:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию на заседании 16 июня намерен обсудить ЧП с разливом топлива в Норильске с участием профильных ведомств, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета Алексей Майоров.
"На ближайшем заседании комитета 16 июня мы планируем обсудить чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске", - сказал парламентарий.
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Он отметил, что эта ситуация требует особого внимания, поскольку нанесен значительный ущерб экологии.
"К участию в нашем заседании мы пригласим представителей профильных ведомств", - сказал законодатель.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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