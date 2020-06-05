Сенатор предложил разделить производства по степени экологического риска

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров предлагает разделить объекты производства по степени экологического риска, ужесточив их проверки.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе совещания , касающегося ликвидации последствий ЧС в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива, поручил кабмину вместе с парламентариями до конца весенней сессии подготовить изменения в природоохранное законодательство.
"Сенаторы незамедлительно подключатся к этой работе и предложат свои инициативы", - сказал Майоров РИА Новости в пятницу.
По мнению законодателей, в качестве одного из решений для предотвращения ЧП в сфере экологии следует применять рискоориентированный подход к производству.
"Нужно объекты промышленности разделить по степени экологического риска с тем, чтобы более жестко их контролировать", - сказал парламентарий.
Он также полагает, что возможно введение нормы о страховании высокорискованного производства в плане экологии с тем, чтобы при наступлении страхового случая были средства для ликвидации последствий нанесения ущерба природе.