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Сенатор предложил разделить производства по степени экологического риска
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РИА Новости

Сенатор предложил разделить производства по степени экологического риска

15:26 05.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров предлагает разделить объекты производства по степени экологического риска, ужесточив их проверки.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе совещания , касающегося ликвидации последствий ЧС в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива, поручил кабмину вместе с парламентариями до конца весенней сессии подготовить изменения в природоохранное законодательство.
"Сенаторы незамедлительно подключатся к этой работе и предложат свои инициативы", - сказал Майоров РИА Новости в пятницу.
По мнению законодателей, в качестве одного из решений для предотвращения ЧП в сфере экологии следует применять рискоориентированный подход к производству.
"Нужно объекты промышленности разделить по степени экологического риска с тем, чтобы более жестко их контролировать", - сказал парламентарий.
Он также полагает, что возможно введение нормы о страховании высокорискованного производства в плане экологии с тем, чтобы при наступлении страхового случая были средства для ликвидации последствий нанесения ущерба природе.
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