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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:22
https://ria.ru/20200605/1572525610.html
В Пермском крае отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9a585a83d2331d67e4ffa78f13985fe.jpg
РИА Новости

В Пермском крае отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

15:22 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Пермский край отменил обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора.
"С 24 апреля по 15 мая нами было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине, по ним у приехавших было выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. С 15 по 31 мая из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего. Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга", — цитируются в сообщении слова главы управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.
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Руководитель ведомства добавил, что приезжающие из Московской области по-прежнему будут отправляться на обязательный карантин. Также будет сохранен термоконтроль пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.
Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае введен 2 апреля, он действует до 15 июня. Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПермский крайСанкт-ПетербургОбщество
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