В Пермском крае отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Пермский край отменил обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора.
"С 24 апреля по 15 мая нами было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине, по ним у приехавших было выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. С 15 по 31 мая из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего. Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга", — цитируются в сообщении слова главы управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.
Руководитель ведомства добавил, что приезжающие из Московской области по-прежнему будут отправляться на обязательный карантин. Также будет сохранен термоконтроль пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.
Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае введен 2 апреля, он действует до 15 июня. Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
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