В Пермском крае отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

"С 24 апреля по 15 мая нами было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине, по ним у приехавших было выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. С 15 по 31 мая из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего. Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга", — цитируются в сообщении слова главы управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.