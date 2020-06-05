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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T19:26
https://ria.ru/20200605/1572525425.html
Постпред при ООН объяснил важность поправок к Конституции о русском языке
https://cdn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_291:153:3076:1719_1036x0_80_0_0_3da250e5a937a1937233ad9757226662.jpg
РИА Новости

Постпред при ООН объяснил важность поправок к Конституции о русском языке

15:20 05.06.2020 (обновлено: 19:26 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Поправки к Конституции РФ о русском языке важны для придания роли и значения языка в нашей жизни, заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"Шестого июня мы отмечаем Международный день русского языка. Этот праздник появился в 2010 году по организации ООН, когда были учреждены праздники, посвященные официальным языкам организации", - сказал Гатилов в ходе онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка.
Он напомнил, что обычно праздник отмечается в штаб-квартире ООН в Женеве, но в этом году он пройдет в видеоформате из-за ситуации с коронавирусом.
"Долгие годы русский язык для народов России и всего мира является основой духовно-исторической общности, самобытных культур. И сегодня для нашего огромной многоконфессиональной страны чувство любви к родине, патриотизма к родному языку поистине бесценно. И что главное – в огромной степени язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации. В ближайшее время, как известно, мы будет голосовать по предложенным изменениям в российскую конституцию, где русский язык в качестве одной из поправок предлагается закрепить как государственный на всей территории России. Это очень важная поправка с точки зрения придания роли и значения русскому языку в нашей жизни", - отметил Гатилов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 14:24
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Голосование по поправкам в КонституциюГеннадий ГатиловВладимир ПутинЖенева (город)ООНВ мире
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