Постпред при ООН объяснил важность поправок к Конституции о русском языке

"Шестого июня мы отмечаем Международный день русского языка. Этот праздник появился в 2010 году по организации ООН, когда были учреждены праздники, посвященные официальным языкам организации", - сказал Гатилов в ходе онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка.

Он напомнил, что обычно праздник отмечается в штаб-квартире ООН в Женеве, но в этом году он пройдет в видеоформате из-за ситуации с коронавирусом.

"Долгие годы русский язык для народов России и всего мира является основой духовно-исторической общности, самобытных культур. И сегодня для нашего огромной многоконфессиональной страны чувство любви к родине, патриотизма к родному языку поистине бесценно. И что главное – в огромной степени язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации. В ближайшее время, как известно, мы будет голосовать по предложенным изменениям в российскую конституцию, где русский язык в качестве одной из поправок предлагается закрепить как государственный на всей территории России. Это очень важная поправка с точки зрения придания роли и значения русскому языку в нашей жизни", - отметил Гатилов.