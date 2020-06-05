В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 29,5 тысячи

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 29,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 29 521 случай заражения, за последние сутки - 703. Скончались с начала эпидемии 1 770 человек.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 9443 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.