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2020-06-05T15:10
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В Москве отменили 8925 штрафов из-за ошибки в номере машины в пропуске
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РИА Новости

В Москве отменили 8925 штрафов из-за ошибки в номере машины в пропуске

15:10 05.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 9 тысяч штрафов уже отменили в Москве водителям, которые ошиблись в номере машины при привязке ее к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в свое Telegram-канале.
"Ежедневно количество отменённых штрафов увеличивается. С 14 мая МАДИ отменила 8925 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru.
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