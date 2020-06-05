В Москве отменили 8925 штрафов из-за ошибки в номере машины в пропуске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 9 тысяч штрафов уже отменили в Москве водителям, которые ошиблись в номере машины при привязке ее к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в свое Telegram-канале.
"Ежедневно количество отменённых штрафов увеличивается. С 14 мая МАДИ отменила 8925 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru.