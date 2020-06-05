Путин: если бы в Норильске вовремя поменяли резервуар, ущерба не было бы

"Если бы своевременно поменяли (резервуар для топлива - ред.), и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", - сказал он главе "Норникеля" Владимиру Потанину на встрече с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.