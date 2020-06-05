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2020-06-05T17:53
https://ria.ru/20200605/1572523633.html
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156287/63/1562876357_0:127:3191:1922_1036x0_80_0_0_2a5e1478016a5ee9acdab7d16e034f0f.jpg
РИА Новости

В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США

14:54 05.06.2020 (обновлено: 17:53 05.06.2020)
82495
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", — говорится в письменном ответе политика на запрос РИА Новости.
Агентство попросило Эрнста прокомментировать законопроект о санкциях против строящегося трубопровода. Документ внесли в сенат накануне, его авторы предложили ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве "Северного потока — 2".
Представитель Министерства экономики ФРГ заявила ранее в пятницу, что в Берлине внимательно следят за действиями США по этому вопросу и категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
4 июня, 23:20
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
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Обсудить 73
Северный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Германия, оккупирована США. Вот уже 75 лет. Надо открыто и честно об этом заявлять на самом высоком уровне. И нечего стесняться или бояться обидеть немцев.
5 июня, 15:07
Игорь Громов
27475128
Новость интересная. А если воплотится в жизнь, так вообще отличная.
5 июня, 15:11
ЛГЛето Господне
8000001
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