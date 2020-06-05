В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", — говорится в письменном ответе политика на запрос РИА Новости.
Агентство попросило Эрнста прокомментировать законопроект о санкциях против строящегося трубопровода. Документ внесли в сенат накануне, его авторы предложили ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве "Северного потока — 2".
Представитель Министерства экономики ФРГ заявила ранее в пятницу, что в Берлине внимательно следят за действиями США по этому вопросу и категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.