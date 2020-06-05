В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", — добавила она.
Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.
Документ поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.