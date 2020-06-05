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2020-06-05T13:50
https://ria.ru/20200605/1572515942.html
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"

13:15 05.06.2020 (обновлено: 13:50 05.06.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", — добавила она.
Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.
Документ поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 12:53
Немецкий политолог оценил проект санкций США по "Северному потоку-2"

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
4 июня, 23:20
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
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Обсудить 24
Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Англосаксы панически(!) боятся сближения России и Германии. Англосаксы исторически всегда делали и делают сейчас все возможное, чтобы поссорить Германию и Россию. Англосаксонская политика это ложь, коварство, провокации и вероломство. Точка. Так было, есть и так продолжается и в настоящее время.
5 июня, 13:28
serg1234serg
12210105
Давно бы Украину отвергли, не было бы и этих санкций.
5 июня, 13:17
Von Stirliz
58200011
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