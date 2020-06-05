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2020-06-05T14:52
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В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией
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РИА Новости

В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией

14:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
На пресс-конференции в пятницу Барнье заявил, что при соблюдении ряда условий в переговорах он считает, что в течение лета и в начале осени стороны смогут найти "некоторый общий подход и в итоге смогут прийти к соглашению о будущем партнерстве".
Доминик Рааб
29 апреля, 15:09
МИД Великобритании рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
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BrexitМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
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