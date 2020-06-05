В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
На пресс-конференции в пятницу Барнье заявил, что при соблюдении ряда условий в переговорах он считает, что в течение лета и в начале осени стороны смогут найти "некоторый общий подход и в итоге смогут прийти к соглашению о будущем партнерстве".
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.