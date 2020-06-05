Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Топливо, собранное после ЧП в Норильске, нельзя сжигать с точки зрения экологии, его со временем вывезут, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"С точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза, поскольку емкости герметичны, предполагается все собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники и техника зайдет и спокойно вывезет", - сказал Зиничев в ходе встречи, которую транслирует "Россия 24".
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).