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2020-06-05T14:47
https://ria.ru/20200605/1572522926.html
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске
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РИА Новости

Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске

14:47 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Топливо, собранное после ЧП в Норильске, нельзя сжигать с точки зрения экологии, его со временем вывезут, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"С точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза, поскольку емкости герметичны, предполагается все собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники и техника зайдет и спокойно вывезет", - сказал Зиничев в ходе встречи, которую транслирует "Россия 24".
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Вчера, 11:20
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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