В Италии оценили помощь Германии в борьбе с коронавирусом

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Италия не испытывала недостатка в поддержке со стороны Германии в ходе пандемии, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Я хочу поблагодарить тебя, а также все германское правительство и весь германский народ за то, что вы нас поддерживали в сложные моменты этой пандемии. Мы вместе нашли путь укрепить нашу дружбу", - сказал он на пресс-конференции в Берлине после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Он отметил, что Германия, в частности, посылала Италии средства защиты, приняла 40 пациентов, помогла с эвакуацией итальянцев из третьих стран.
"Это неспроста, что я решил совершить первую зарубежную поездку после локдауна в Берлин, потому что я хотел передать (благодарность) всего правительства Италии германскому народу", - продолжил министр.
Отвечая на вопрос о том, что в Италии в первые недели пандемии звучала критика в адрес ЕС в целом и Германии, в частности, якобы за отсутствие солидарности и поддержки, Ди Майо заявил, что "за все время пандемии в Италии не было нехватки поддержки со стороны Германии". Ди Майо добавил, что все время находился в контакте с коллегой Маасом и имеет к Германии "позитивное доверие". Говоря о реакции Евросоюза, он отметил, что "решать все вопросы 27 странам нелегко, нелегко реагировать на пандемию, для которой не было готовых рецептов".
В свою очередь, Маас заявил, что слышал критические заявления из Италии в адрес Германии, по его словам, ему лично это "доставило боль". Но он обратил внимание, что Ди Майо совершил свой первый зарубежный визит именно в Германию, назвав это проявлением "твердости и лидерства".
Согласно последним официальным данным, по состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 234 тысячи, почти 162 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 33689.
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