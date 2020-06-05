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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:45
https://ria.ru/20200605/1572522780.html
В Италии оценили помощь Германии в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/148240/37/1482403716_0:0:5312:2988_1036x0_80_0_0_ab99f94abece470a19b10823a3252d6b.jpg
РИА Новости

В Италии оценили помощь Германии в борьбе с коронавирусом

14:45 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Италия не испытывала недостатка в поддержке со стороны Германии в ходе пандемии, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Я хочу поблагодарить тебя, а также все германское правительство и весь германский народ за то, что вы нас поддерживали в сложные моменты этой пандемии. Мы вместе нашли путь укрепить нашу дружбу", - сказал он на пресс-конференции в Берлине после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Он отметил, что Германия, в частности, посылала Италии средства защиты, приняла 40 пациентов, помогла с эвакуацией итальянцев из третьих стран.
"Это неспроста, что я решил совершить первую зарубежную поездку после локдауна в Берлин, потому что я хотел передать (благодарность) всего правительства Италии германскому народу", - продолжил министр.
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Отвечая на вопрос о том, что в Италии в первые недели пандемии звучала критика в адрес ЕС в целом и Германии, в частности, якобы за отсутствие солидарности и поддержки, Ди Майо заявил, что "за все время пандемии в Италии не было нехватки поддержки со стороны Германии". Ди Майо добавил, что все время находился в контакте с коллегой Маасом и имеет к Германии "позитивное доверие". Говоря о реакции Евросоюза, он отметил, что "решать все вопросы 27 странам нелегко, нелегко реагировать на пандемию, для которой не было готовых рецептов".
В свою очередь, Маас заявил, что слышал критические заявления из Италии в адрес Германии, по его словам, ему лично это "доставило боль". Но он обратил внимание, что Ди Майо совершил свой первый зарубежный визит именно в Германию, назвав это проявлением "твердости и лидерства".
Согласно последним официальным данным, по состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 234 тысячи, почти 162 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 33689.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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