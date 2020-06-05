В Италии оценили помощь Германии в борьбе с коронавирусом

"Это неспроста, что я решил совершить первую зарубежную поездку после локдауна в Берлин, потому что я хотел передать (благодарность) всего правительства Италии германскому народу", - продолжил министр.

В свою очередь, Маас заявил, что слышал критические заявления из Италии в адрес Германии, по его словам, ему лично это "доставило боль". Но он обратил внимание, что Ди Майо совершил свой первый зарубежный визит именно в Германию, назвав это проявлением "твердости и лидерства".