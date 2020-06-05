В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция в американском штате Алабама обнаружила семь погибших, прибыв на место происшествия после звонка о стрельбе, сообщили в офисе шерифа округа Морган.
"Расследование продолжается. Непосредственной угрозы на месте нет.... Ведется дело об убийстве, семь жертв, взрослые мужчины и женщины", - говорится в релизе, опубликованном в Facebook.
Полиция прибыла на место после того, как ночью поступил звонок о стрельбе. О подозреваемых или мотивах преступления не сообщается.