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2020-06-05T14:40
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В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
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РИА Новости

В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы

14:40 05.06.2020
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© AP Photo / Eric GayМесто преступления в США
Место преступления в США
© AP Photo / Eric Gay
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция в американском штате Алабама обнаружила семь погибших, прибыв на место происшествия после звонка о стрельбе, сообщили в офисе шерифа округа Морган.
"Расследование продолжается. Непосредственной угрозы на месте нет.... Ведется дело об убийстве, семь жертв, взрослые мужчины и женщины", - говорится в релизе, опубликованном в Facebook.
Полиция прибыла на место после того, как ночью поступил звонок о стрельбе. О подозреваемых или мотивах преступления не сообщается.
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АлабамаСШАстрельбаВ мире
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