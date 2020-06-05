В центре Иерусалима несколько улиц станут пешеходными

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мэрия Иерусалима объявила о превращении нескольких улиц в центре города в пешеходные, чтобы дать больше возможности гостям и местным жителям приятно провести время и помочь городским торговцам и деятелям искусства, сообщает министерство туризма страны.

До конца лета власти будут закрывать крупные центральные улицы для автомобилей по определенным дням недели в специально установленное время. На них будет разрешено устанавливать торговые точки, а для привлечения покупателей будут выступать местные актеры и музыканты.

Например, улицы Армоним, а-Шикма, а-Декель и Бейт-Яаков будут закрываться для движения автотранспорта по средам и четвергам между 19:00 и 23:00, а в пятницу – с 09:00 до 15:00.