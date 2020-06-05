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Туризм
2020-06-05T14:42
https://ria.ru/20200605/1572522403.html
В центре Иерусалима несколько улиц станут пешеходными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260753_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_b4f395d06d975a6846852296d21a6ab4.jpg
РИА Новости

В центре Иерусалима несколько улиц станут пешеходными

14:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мэрия Иерусалима объявила о превращении нескольких улиц в центре города в пешеходные, чтобы дать больше возможности гостям и местным жителям приятно провести время и помочь городским торговцам и деятелям искусства, сообщает министерство туризма страны.
До конца лета власти будут закрывать крупные центральные улицы для автомобилей по определенным дням недели в специально установленное время. На них будет разрешено устанавливать торговые точки, а для привлечения покупателей будут выступать местные актеры и музыканты.
Например, улицы Армоним, а-Шикма, а-Декель и Бейт-Яаков будут закрываться для движения автотранспорта по средам и четвергам между 19:00 и 23:00, а в пятницу – с 09:00 до 15:00.
Аналогичный проект также реализовывают в Тель-Авиве – к уже существующим пешеходным зонам там добавили еще 11 улиц для пешеходов и велосипедистов.
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