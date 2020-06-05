Путин надеется на эффективную работу по ликвидации ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа по ликвидации ЧС в Норильске пройдет эффективно, ведь под угрозой оказалось здоровье людей, нанесен серьезный урон Арктике.
"Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно, я уже говорил и хочу еще раз подчеркнуть, что то, что произошло в Норильске, - это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.