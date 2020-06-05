Путин надеется на эффективную работу по ликвидации ЧС в Норильске

"Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно, я уже говорил и хочу еще раз подчеркнуть, что то, что произошло в Норильске, - это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.