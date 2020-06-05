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2020-06-05T14:54
https://ria.ru/20200605/1572522180.html
Путин поручил объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске
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РИА Новости

Путин поручил объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске

14:36 05.06.2020 (обновлено: 14:54 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске.
"Безусловно нужно разобраться в причинах - тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб", - сказал Путин на встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции.
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По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.
Он также попросил Росприроднадзор "скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны", и в случае необходимости организовать проверки в том числе с привлечением МЧС и правоохранителей.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПутинНорильскПроисшествия
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