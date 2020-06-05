Путин поручил объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске.
"Безусловно нужно разобраться в причинах - тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб", - сказал Путин на встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции.
По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.
Он также попросил Росприроднадзор "скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны", и в случае необходимости организовать проверки в том числе с привлечением МЧС и правоохранителей.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.