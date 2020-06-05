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2020-06-05T17:04
https://ria.ru/20200605/1572521849.html
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
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РИА Новости

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

14:33 05.06.2020 (обновлено: 17:04 05.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Норильский никель" полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае, сообщил на совещании у президента глава компании Владимир Потанин.
Путин поинтересовался, сколько планируется потратить на восстановительные работы.
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"Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды", — сказал глава "Норникеля".
Однако Путина не удовлетворил такой ответ. Президент вновь спросил, о каком объеме расходов идет речь.
"Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, я думаю, десять миллиардов и более", — ответил Потанин.
Он подчеркнул, что экосистему в районе ЧС вернут в нормальное состояние с использованием лучших, а не дешевых технологий.
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Путин, в свою очередь, подчеркнул, что если бы резервуар вовремя заменили, то аварии бы не произошло. Он призвал Потанина посмотреть "на это самым внимательным образом внутри компании".
Глава "Норникеля" вышел на связь с президентом из Красноярского края. Рядом с ним на месте ЧС находились глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Во встрече также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Виктория Абрамченко, замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
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Авария в Норильске

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.
На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел.
Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
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ДТ (дизельное топливо)Норильский никельВладимир ПотанинВладимир ПутинКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеЭкономика
Популярные комментарии
Вообще конечно, когда из-за абсолютно неадекватного руководства, оплата ликвидации предприятием выдается за одолжение - это позор. Отраслью, которая досталась фактически преступным образом в залоговых аукционах, владеют проходимцы, которые экономят на ремонте цистерн, имея триллионные прибыли... И это отрасль, созданная усилиями Государства и миллионов людей за идею. Всё это подводит черту под итогами приватизации, частный собственник некомпетентен - занимается лишь выкачиванием советских ресурсов. Похоже это момент, когда ясно - подержали в руках, положите обратно.
5 июня, 14:56
ИЯИбрагим Яблоков
15400306
"Сколько нужно, столько и потратим" денег от эксплуатации недр, которые в 90-х отобрали у народа.
5 июня, 15:42
SGSvetlana Gerasimova
12040517
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