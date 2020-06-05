Глава МЧС заявил о локализации ЧП в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЧП в Норильске локализовано, развития не будет, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
"Сама чрезвычайная ситуация локализована, были установлены боны, поэтому развития она не получает", - заявил Зиничев на совещании с президентом РФ.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.