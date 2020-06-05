Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T14:37
https://ria.ru/20200605/1572521351.html
Глава МЧС заявил о локализации ЧП в Норильске
https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/42/1562944258_0:184:2031:1326_1036x0_80_0_0_6f3f5c00a49c8f8054af56874c104093.jpg
РИА Новости

Глава МЧС заявил о локализации ЧП в Норильске

14:29 05.06.2020 (обновлено: 14:37 05.06.2020)
335
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев
Глава МЧС России Евгений Зиничев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Евгений Зиничев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЧП в Норильске локализовано, развития не будет, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
"Сама чрезвычайная ситуация локализована, были установлены боны, поэтому развития она не получает", - заявил Зиничев на совещании с президентом РФ.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 14:33
Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске
000000
Обсудить 0
Евгений ЗиничевКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Место разлива топлива в Норильске
Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Путин потребовал доложить о работе по ликвидации ЧС в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется на эффективную работу по ликвидации ЧС в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Владимир Джабаров
Россия ответит зеркально на высылку Чехией сотрудников посольства
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не видит препятствий для восстановления экономических связей с Китаем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин: если бы в Норильске вовремя поменяли резервуар, ущерба не было бы
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство
Девушка смотрит в дверной глазок
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Кадры с места пожара в жилом доме на юге Москвы
Прокуратура начала проверку после гибели человека при пожаре в Москве
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Кадры с места пожара в жилом доме на юге Москвы
Пожарные спасли восемь человек из жилого дома на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния