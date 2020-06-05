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2020-06-05T15:34
https://ria.ru/20200605/1572521244.html
Прокуратура начала проверку после гибели человека при пожаре в Москве
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после гибели человека при пожаре в Москве

14:27 05.06.2020 (обновлено: 15:34 05.06.2020)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Межрайонный прокурор Максим Щербаков прибыл на место пожара в Москве, где погиб один человек, ведомство начало проверку, сообщается в Instagram московской прокуратуры.
"Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков прибыл на место инцидента, произошедшего в жилом доме на улице Дорожная на юге Москвы, для координации действий правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Прокуратура Москвы организовала проверку, отмечают в прокуратуре.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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