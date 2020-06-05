Маас оценил развитие ситуации в Ливии

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Берлин продолжит миротворческие усилия по Ливии, без политического решения конфликта стране грозит бесконечная гражданская война, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы должны констатировать, что оружейное эмбарго нарушено обеими сторонами и это привело к тому, что ни одна сторона не получила из этого военного преимущества. Но мы не можем констатировать, что внесло какой-то вклад в решение конфликта. Он должен быть решен политическими средствами", - заявил он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
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Он приветствовал готовность сторон возобновить переговоры в формате "5+5" в Женеве, чтобы согласовать перемирие. Также он подчеркнул необходимость обеспечивать соблюдение оружейного эмбарго, в том числе в рамках европейской миссии в Средиземноморье.
"Мы будем вместе работать над тем, чтобы продвигать политический процесс в Ливии. Потому что военные средства приведут не к разрешению конфликта, а бесконечной гражданской войне", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.