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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:15
https://ria.ru/20200605/1572520057.html
В Псковской области могут развернуть второй госпиталь для больных COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253500_0:260:3157:2036_1036x0_80_0_0_1cb4877b11c91151e63ce1570f263d1d.jpg
РИА Новости

В Псковской области могут развернуть второй госпиталь для больных COVID

14:15 05.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинский работник в госпитале. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Второй специализированный стационар для лечения пациентов с коронавирусом могут развернуть на базе Великолукской больницы в Псковской области, при этом будут учтены рекомендации бригады медиков из Москвы, работающих в регионе, сообщает в пятницу областной оперштаб.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием. В субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медиков. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.
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"Бригада московских медиков сегодня поехала в Великие Луки посмотреть, есть ли там возможность развернуть второй в области COVID-центр", - говорится в сообщении оперштаба.
В четверг Ведерников сообщал, что в Великих Луках, где работает одноименный мясокомбинат, возник очаг распространения коронавируса. По данным на четверг, в колбасном цеху этого предприятия было выявлено более 40 заболевших. По словам Ведерникова, мясокомбинат обеспечил тестирование на COVID-19 всего коллектива колбасного цеха - около 1,5 тысячи человек. Также на предприятии предприняты необходимые противоэпидемические меры.
Сейчас в качестве COVID-центра в Псковской области работает Псковская городская больница, где, по данным регионального оперштаба, находятся более 600 пациентов.
По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтверждено 1163 случая коронавируса. Выздоровели 433 человека, 10 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковВладимир ПутинМоскваПсковская областьОбщество
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