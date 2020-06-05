В Псковской области могут развернуть второй госпиталь для больных COVID

"Бригада московских медиков сегодня поехала в Великие Луки посмотреть, есть ли там возможность развернуть второй в области COVID-центр", - говорится в сообщении оперштаба.

В четверг Ведерников сообщал, что в Великих Луках, где работает одноименный мясокомбинат, возник очаг распространения коронавируса. По данным на четверг, в колбасном цеху этого предприятия было выявлено более 40 заболевших. По словам Ведерникова, мясокомбинат обеспечил тестирование на COVID-19 всего коллектива колбасного цеха - около 1,5 тысячи человек. Также на предприятии предприняты необходимые противоэпидемические меры.