В Псковской области могут развернуть второй госпиталь для больных COVID

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Второй специализированный стационар для лечения пациентов с коронавирусом могут развернуть на базе Великолукской больницы в Псковской области, при этом будут учтены рекомендации бригады медиков из Москвы, работающих в регионе, сообщает в пятницу областной оперштаб.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием. В субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медиков. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.
"Бригада московских медиков сегодня поехала в Великие Луки посмотреть, есть ли там возможность развернуть второй в области COVID-центр", - говорится в сообщении оперштаба.
В четверг Ведерников сообщал, что в Великих Луках, где работает одноименный мясокомбинат, возник очаг распространения коронавируса. По данным на четверг, в колбасном цеху этого предприятия было выявлено более 40 заболевших. По словам Ведерникова, мясокомбинат обеспечил тестирование на COVID-19 всего коллектива колбасного цеха - около 1,5 тысячи человек. Также на предприятии предприняты необходимые противоэпидемические меры.
Сейчас в качестве COVID-центра в Псковской области работает Псковская городская больница, где, по данным регионального оперштаба, находятся более 600 пациентов.
По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтверждено 1163 случая коронавируса. Выздоровели 433 человека, 10 скончались.
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