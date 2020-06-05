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2020-06-05T14:11
https://ria.ru/20200605/1572519181.html
Верховный суд признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической
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РИА Новости

Верховный суд признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической

14:03 05.06.2020 (обновлено: 14:11 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Верховный Суд признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в порядке части 2 статьи 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым заявлением о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете её деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что деятельность этой организации и "проводимая ею пропагандистская и иная работа" представляет серьёзную угрозу национальным интересам РФ, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан.
"Административное дело по заявлению Генпрокурора России было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме", - говорится в сообщении.
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