Верховный суд признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической

"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в порядке части 2 статьи 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым заявлением о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете её деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.