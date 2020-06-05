Верховный суд признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Верховный Суд признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в порядке части 2 статьи 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым заявлением о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете её деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что деятельность этой организации и "проводимая ею пропагандистская и иная работа" представляет серьёзную угрозу национальным интересам РФ, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан.
"Административное дело по заявлению Генпрокурора России было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме", - говорится в сообщении.