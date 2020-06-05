В Перми сотрудники ДПС задержали нарушителя после погони со стрельбой

"Водитель "ВАЗ-2109" продолжил движение, создавая аварийную ситуацию, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки машины сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам автомобиля. Только после этого 34-летнего нарушителя задержали", — рассказали в полицейском главке. Собеседник агентства подчеркнул, что во время погони никто из жителей не пострадал.