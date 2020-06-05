В Перми сотрудники ДПС задержали нарушителя после погони со стрельбой

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Пермские сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя, пытавшегося скрыться после столкновения с патрульной машиной, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по краю.
По информации ведомства, инспекторы попытались остановить "ВАЗ-2109" для проверки, однако водитель решил скрыться, началась погоня. В центре города, на перекрестке улиц Луначарского и Газеты "Звезда", машина нарушителя столкнулась с патрульным автомобилем, после чего лихач попытался уехать с места ДТП, игнорируя требования полицейских остановиться.
"Водитель "ВАЗ-2109" продолжил движение, создавая аварийную ситуацию, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки машины сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам автомобиля. Только после этого 34-летнего нарушителя задержали", — рассказали в полицейском главке. Собеседник агентства подчеркнул, что во время погони никто из жителей не пострадал.
После задержания мужчина отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Ему выписали протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и страховки, проезд на запрещающий сигнал светофора, отказ остановиться и другие нарушения. Ранее в отношении автолюбителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД. Материал находится в суде, добавили в пресс-службе ГУМВД.