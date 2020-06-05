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2020-06-05T13:59
https://ria.ru/20200605/1572518912.html
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
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РИА Новости

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

13:58 05.06.2020 (обновлено: 13:59 05.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка, соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.
"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.
Киев
29 октября 2019, 12:58
На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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