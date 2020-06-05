Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка, соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.
"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.
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