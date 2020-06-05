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2020-06-05T13:52
https://ria.ru/20200605/1572518562.html
Глава МИД КНДР обсудил с послом Китая ситуацию вокруг Гонконга
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РИА Новости

Глава МИД КНДР обсудил с послом Китая ситуацию вокруг Гонконга

13:52 05.06.2020
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© AP Photo / Korea Pool via APГлава северокорейской делегации Ли Сон Гвон
Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон
© AP Photo / Korea Pool via AP
Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон в четверг обсудил с послом Китая в Пхеньяне Ли Цзиньцзюнем ситуацию вокруг Гонконга, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ли Сон Гвон выразил поддержку Трудовой партии Кореи и правительства республики мерам, которые предпринимают партия и правительство Китая по вопросу Гонконга", - сообщает агентство.
Северокорейский министр подчеркнул, что вопрос Гонконга является внутренним делом КНР, а вмешательство в него внешних сил нарушает суверенитет Китая и международное право. Пхеньян и впредь будет активно поддерживать позицию партии и правительства Китая об обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, добавил Ли Сон Гвон.
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В свою очередь китайский посол выразил благодарность за высказанную позицию партии и правительства Кореи. Он заявил, что "китайская сторона будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества с корейской стороной, стимулирования развития и строительства социализма в двух странах и достижения общих идеалов и целей".
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.
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