Глава МИД КНДР обсудил с послом Китая ситуацию вокруг Гонконга

"Товарищ Ли Сон Гвон выразил поддержку Трудовой партии Кореи и правительства республики мерам, которые предпринимают партия и правительство Китая по вопросу Гонконга", - сообщает агентство.

Северокорейский министр подчеркнул, что вопрос Гонконга является внутренним делом КНР, а вмешательство в него внешних сил нарушает суверенитет Китая и международное право. Пхеньян и впредь будет активно поддерживать позицию партии и правительства Китая об обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, добавил Ли Сон Гвон.

В свою очередь китайский посол выразил благодарность за высказанную позицию партии и правительства Кореи. Он заявил, что "китайская сторона будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества с корейской стороной, стимулирования развития и строительства социализма в двух странах и достижения общих идеалов и целей".