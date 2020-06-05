Онлайн-конференция по итогам министерской встречи ОПЕК+

- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ.На 10 июня запланирована встреча министров энергетики стран ОПЕК+, на которой будут обсуждаться варианты сокращения добычи нефти. В каком состоянии мировой нефтяной рынок сегодня? Как страны ОПЕК+ выполняли условия по соглашению, принятому в апреле? Какой вариант пролонгации из возможных будет согласован на министерской встрече? Как принятое на встрече решение отразится на мировом нефтяном рынке? Какой вариант продления сделки наиболее приемлем для России? С какими ценами на нефть предстоит жить в ближайшие месяцы? Каков прогноз относительно нефтяных цен до конца 2020 года?