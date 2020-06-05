Конвейер смерти: раскрыты подробности зверств нацистов на Новгородчине

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели устроили на новгородской земле настоящий расстрельный конвейер: людей они убивали партиями, а затем закапывали штабелями. Об этом рассказывают документы из государственных архивов Новгородской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Казнь за казнью

Так, акт комиссии Черновского сельсовета Батецкого района раскрывает подробности массовых расстрелов и истязаний мирных жителей, замученных гитлеровцами в деревнях Жестяная Горка и Черное.

"Немецко-фашистские войска, оккупируя территорию Черновского сельсовета, сразу же применили жестокую расправу над советскими гражданами путем массового расстрела и повешения наших людей на виселицах", — говорится в документе.

Опросив местных жителей, комиссия установила, что за селом Черное, в местечке Боровица, гитлеровцы устраивали массовые расстрелы партизан и тех, кого подозревали в сотрудничестве с ними.

"На расстрел немцы советских людей привозили на автомашинах группами по три-пять человек, приводили пеших. Ставили около ям и залпом производили расстрел из автоматов, после чего трупы укладывали рядами в ямы и тонко засыпали землей. А потом опять привозили новых людей, расстреливали и ложили (так в тексте. — Прим. ред.) в эти же ямы", — писала комиссия.

По ориентировочным данным, так немцы расстреляли 240 человек.

Расстрелы "просто так"

О том, как организовывались массовые расстрелы в селе Черном, рассказал на допросе в 1947 году офицер немецкого 38-го армейского корпуса по фамилии Мюнх. Причем, по словам этого палача, он и сам не знал, кого и за что приказывает казнить.

"После того как из Жестяной Горки привозили арестованных в Черное, жандармы мне об этом докладывали, и мы ехали за деревни в кустарник, что примерно в 700 метрах к югу от Черного. Тут же в кустарнике мои жандармы стреляли в затылок и после этого вырывали яму и закапывали расстрелянных. Об исполнении приказа я делал отметку, где указывал, что таких-то людей расстрел произведен, и ставил дату и свою подпись", — сказал немец.

По словам Мюнха, при жандармской команде не было переводчика, а сам он русского языка не знал.

© Изображение предоставлено Государственными архивами Новгородской области Архивные документы о расстрелах на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны © Изображение предоставлено Государственными архивами Новгородской области Архивные документы о расстрелах на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны

"Поэтому, когда мои жандармы приводили советских граждан из деревни Жестяная Горка, я с арестованными не разговаривал, их фамилию не сличал с фамилиями, которые значились в приказе, а сразу же давал указание расстрелять. За что расстреливали этих людей, я и сам не знал, в приказе было указано, что это партизаны, а кто они были на самом деле, я не знал", — признавался Мюнх.

Сколько советских граждан убили до прибытия Мюнха в Черное, ему тоже было неизвестно.

"Гауптфельдфебель Кунц, который являлся заместителем моего предшественника Функе, показывал мне за деревней Черное места, где находились ямы, в которых были захоронены расстрелянные советские граждане. Кунц мне рассказывал, что в этих ямах похоронено очень много советских людей, расстрелянных жандармами", — говорил палач.

Акт комиссии Черновского сельсовета, как и другие подобные материалы, войдут в новгородский региональный том сборника архивных документов федерального проекта "Без срока давности", который планируется к выпуску во второй половине этого года.

До конца года такой сборник документов должен выйти в каждом регионе России, территория которого в годы войны подверглась полной или частичной оккупации.

Женщины и дети, угнанные в рабство

Большую часть документов впервые представят широкой общественности. В сборнике будут раскрыты подробности трагедии в Колмовской психиатрической больнице и холокоста в Старой Руссе. Кроме того, документы расскажут о зверствах карателей на территории Партизанского края, массовом сожжении мирных жителей в деревнях Волотовского, Уторгошского, Солецкого и других районов.

О злодеяниях гитлеровцев рассказала в 1946 году жительница деревни Горки Шимского района по фамилии Корнеева.

"У населения они грабили одежду, обувь, убивали коров, овец, телят, куриц. Стариков и молодежь били плетками, палками. Во время оккупации я и вся молодежь, насильно заставленная по наряду, работали на шоссейной дороге", — сообщила она.

© Изображение предоставлено Государственными архивами Новгородской области Архивные документы о расстрелах на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны © Изображение предоставлено Государственными архивами Новгородской области Архивные документы о расстрелах на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны

Как вспоминала Корнеева, в 1941 году по приказу оккупантов местный староста собрал жителей деревни и спросил, кто хочет добровольно поехать в Германию

"Но, конечно, все отказывались от поездки в немецкую каторгу. Тогда немцы отправляли насильно народ, женщины и дети плакали, но на них не обращали внимания, а били и гнали насильно в рабство", — писала Корнеева.

Живой товар на продажу

Угнанных советских граждан гитлеровцы выставляли на продажу. Об этом, в частности, рассказала Пелагея Карпова, уроженка деревни Глухово Батецкого района Новгородской области.

"Четырнадцатого января 1944 года меня вместе с детишками и старухой матерью фашистские изверги насильственно выгнали из дома и отправили на станцию Батецкая, откуда 16 января 1944 года погрузили в товарный неотапливаемый вагон, набитый до отказа. В нечеловеческих условиях были отправлены в неизвестном для нас направлении. Трое суток мы находились в пути, лишенные самых элементарных человеческих условий, то есть горячей пищи, света, не говоря уже о тепле", — сообщила она.

Через три дня состав прибыл в Литву , на станцию "Куршон". "Там немецкие фашисты устроили торги, то есть продажу нас, рабов. Так как я имела четырех детей до 13-летнего возраста и старушку мать, то меня покупатели-господа браковали и на работу никуда не брали, и на четвертый только день с семьей направили к одному хозяину-литовцу", — вспоминала Карпова.

По ее словам, у этого человека она за кусок хлеба стирала белье, мыла полы, пилила дрова и прочее, а дети пасли скот.

"Бытовые условия за все время моей работы были самые ужасные. Тесная, грязная, темная, сырая, с земляным полом комната никак не могла служить как жилье, а скорее являлась рассадником всяких заболеваний", — рассказала Карпова.

"Ежечасно и ежеминутно я боялась, что хозяин выгонит меня на улицу, а поэтому, как бы мне ни трудно было, я все распоряжения хозяина выполняла беспрекословно и безоговорочно. Совместно со мною такую же горькую участь разделяли мои соседи <...> и другие жители нашего сельсовета в количестве 338 человек", — добавила она.

С июля 1941-го по февраль 1944 года гитлеровцы полностью или частично оккупировали 18 районов из 27, вошедших затем в состав Новгородской области. Более двух лет оставались занятыми немцами Новгород, Старая Русса, Чудово Сольцы , Холм.

В мае прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в Жестяной Горке и Черном, где, по данным следствия, немцы расстреляли и замучили не менее 3,7 тысячи мирных жителей.